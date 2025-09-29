В Чувашии произошло задымление в жилом доме

В Новочебоксарске при задымлении в доме пострадали 18 человек, из них 12 — дети

В Новочебоксарске при задымлении в жилом доме пострадали 18 человек, среди которых 12 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Чувашии.

«Утром 29 сентября в подъезде дома №6 по улице Речная в городе Новочебоксарск произошло задымление. Пострадали 18 человек, из них 12 — дети», — говорится в сообщении.

На момент публикации было госпитализировано трое взрослых и 10 детей в состоянии средней степени тяжести — им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что оставшимся пяти пациентам, включая двоих детей, назначено амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются. Исполняющий обязанности замглавы Кабмина Республики Владимир Степанов взял ситуацию под личный контроль.

