На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии произошло задымление в жилом доме

В Новочебоксарске при задымлении в доме пострадали 18 человек, из них 12 — дети
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Новочебоксарске при задымлении в жилом доме пострадали 18 человек, среди которых 12 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Чувашии.

«Утром 29 сентября в подъезде дома №6 по улице Речная в городе Новочебоксарск произошло задымление. Пострадали 18 человек, из них 12 — дети», — говорится в сообщении.

На момент публикации было госпитализировано трое взрослых и 10 детей в состоянии средней степени тяжести — им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что оставшимся пяти пациентам, включая двоих детей, назначено амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются. Исполняющий обязанности замглавы Кабмина Республики Владимир Степанов взял ситуацию под личный контроль.

В апреле в Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы. Сотрудники ФСБ установили, что граждане Украины и Белоруссии готовили покушение против военнослужащего. Чтобы собрать бомбу, они сняли квартиру посуточно. Во время сборки взрывчатки что-то пошло не так, и она внезапно детонировала.

Ранее Почта России начала проверку после задымления в отделении в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами