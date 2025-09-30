В Москве спасли застрявшего в заброшенном здании краснокнижного вальдшнепа

В Москве в заброшенном здании, расположенном на улице Большая Полянка, спасли застрявшего между оконными рамами вальдшнепа — редкую птицу, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщает 360.ru.

По информации издания, птица два дня не могла выбраться на свободу.

«Я гуляла с собакой вчера. Подняла голову на шум, увидела эту птицу, которая скачет между рамами. Сначала подумала, что она вылетит сама, потому что окно открыто, но сегодня утром пришла и увидела, что она выбраться не может, и надо уже было что-то делать», — рассказала местная жительница Лариса.

Очевидица отыскала в интернете телефон службы спасения. Специалисты прибыли на место и достали пернатого.

В начале сентября в английском графстве Беркшир пожарным пришлось спасать домашнюю ящерицу, которая оказалась на верхушке дерева и не смогла спуститься самостоятельно.

Как сообщили в Королевской пожарно-спасательной службе Беркшира, жителям показалось, что животное оказалось в бедственном положении, и они обратились за помощью к экстренным службам.

Ранее российский военный спас совенка, застрявшего в антидроновой сетке.