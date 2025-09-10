На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожарные приехали на вызов, чтобы достать застрявшую на дереве ящерицу

royalberkshirefire/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В английском графстве Беркшир пожарным пришлось спасать домашнюю ящерицу, которая оказалась на верхушке дерева и не смогла спуститься самостоятельно, пишет UPI.

Как сообщили в Королевской пожарно-спасательной службы Беркшира, ;ителям показалось, что животное оказалось в бедственном положении, и они обратились за помощью к экстренным службам. Через несколько минут на место прибыл дежурный расчет.

Спасатели обнаружили рептилию на высокой ветке, где та прочно устроилась и, судя по всему, не собиралась самостоятельно возвращаться на землю. С помощью лестницы пожарные поднялись на дерево, осторожно сняли животное и доставили его вниз.

К счастью, ящерица не пострадала. После операции она благополучно воссоединилась со своим хозяином. Вся спасательная работа заняла около 41 минуты.

Представители службы подчеркнули, что пожарные выезжают не только на пожары и аварии, но и помогают животным, оказавшимся в сложных ситуациях. Обычно речь идет о кошках, собаках или птицах, но в этот раз вызов оказался весьма необычным.

Ранее пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной.

