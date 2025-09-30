На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Корее упразднят прокуратуру

Yonhap: власти Южной Кореи после критики населения упразднят прокуратуру
Depositphotos

Власти Южной Кореи после критики со стороны населения упразднят прокуратуру в октябре 2026 года, сообщает агентство Yonhap.

«Кабинет министров Республики Корея во вторник одобрил законопроект по реорганизации правительства, согласно которому прокуратура будет упразднена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо прокуратуры власти создадут два отдельных ведомства. Они по отдельности будут заниматься следствием и вынесением обвинительных заключений.

Как пишут авторы публикации, решение было принято после того, как население раскритиковало прокуратуру, заявив, что ведомство превышало свои полномочия, заводя расследования по политическим мотивам.

12 августа Центральный окружной суд Сеула постановил арестовать бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи по подозрению в коррупции. Слушания проходили по ходатайству прокуратуры.

Дело против Ким Гон Хи состоит из 16 пунктов, ей инкриминируют махинации с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, коррупцию, а также вмешательство в выборы депутатов.

Сам бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль также находится в СИЗО, администрация которого настояла на том, чтобы их с женой разместили в разных изоляторах. Напомним, в июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

