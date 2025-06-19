Хуснуллин рассказал об участии северокорейских строителей в восстановлении приграничья РФ

Хуснуллин: строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ

Строители из Северной Кореи могут принять участие в восстановлении приграничных территорий России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что для реализации подобного необходимо провести большую организационную работу.

Необходимо понимать, где строители будут жить, кто их будет снабжать материалами, кто будет делать делать проектно-сметную документацию, какая техника будет использоваться, кто будет с ними на контакте, отметил Хуснуллин.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия и Северная Корея действуют в рамках заключенного договора о стратегическом сотрудничестве, и решение лидера Ким Чен Ына об отправке тысяч корейских военных и специалистов в Курскую область может иметь определяющее значение.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын направит 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления Курской области.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область хочет пригласить строителей из Северной Кореи.