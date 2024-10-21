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Правительство повысило субсидии для отечественных виноделов

ТАСС: Правительство увеличило субсидии для российских виноделов

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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России решило увеличить субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников, сообщает ТАСС.

Данный документ вносит изменения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственных рынков, сырья и продовольствия.

В утвержденных правилах указанного постановления отмечается, что при установлении ставок вводится повышающий коэффициент на один гектар площади виноградников. Этот коэффициент применяется к производителям вина, крепленого и игристого вина, которые являются получателями субсидий и обладают сертификатом качества, выданным Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России, а также правом на использование эмблем «Вино России» и «Коньяк России».

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что для повышения спроса на отечественное вино нужно продвигать виноделие на север и развивать его не только в Крыму и Краснодарском крае, но в других регионах.

Ранее дачникам рассказали, с каких сортов начать выращивать виноград.

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