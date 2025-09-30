На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились фото с места убийства замруководителя банка в Москве

Прокуратура Москвы: опубликованы фото с места убийства замглавы банка
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Появились фото с места убийства замруководителя банка в Москве. Их публикует в Telegram-канале столичная прокуратура.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели женщины на юге Москвы», — говорится в сообщении.

По факту убийства завели уголовное дело. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, на женщину напал коллега на почве личных неприязненных отношений.

Нападавшего обезвредили и задержали. В ближайшее время его доставят в подразделение московского ведомства, где допросят.

В начале сентября правоохранители задержали гражданина иностранного государства, который в 2014 году вместе с сообщником убил семью из трех человек в Новосибирске. Следователи установили, что иностранец и его подельник были знакомы с жертвой и достоверно знали, что у него есть деньги. 9 марта 2014 года двое мужчин пришли к знакомому в квартиру. Они расправились с мужчиной, а затем обокрали его. Внезапно домой вернулись 36-летняя супруга квартиросъемщика и его восьмилетняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, бандиты расправились и с ними.

Ранее на Ямале мужчина расправился с женой с помощью шланга для душа.

