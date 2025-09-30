Появились фото с места убийства замруководителя банка в Москве. Их публикует в Telegram-канале столичная прокуратура.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели женщины на юге Москвы», — говорится в сообщении.

По факту убийства завели уголовное дело. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, на женщину напал коллега на почве личных неприязненных отношений.

Нападавшего обезвредили и задержали. В ближайшее время его доставят в подразделение московского ведомства, где допросят.

