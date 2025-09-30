Молодая россиянака пострадала при попытке задержать вандала

В Саратове правоохранители задержали футбольного фаната, побившего местную жительницу. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что 21-летний мужчина решил нарисовать на фасаде дома по улице Яблочкова логотип футбольного клуба. Когда изображение было почти закончено, вандала заметили житель дома и его 23-летняя дочь: они выбежали на улицу и вызвали полицию. Не желая быть задержанным, злоумышленник попытался скрыться, но очевидица встала у него на пути. Тогда убегавший «причинил ей телесные повреждения».

Вскоре мужчину задержали. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (легкий вред здоровью), предусматривающее до двух лет лишения свободы.

До этого в Москве правоохранители задержали хулиганов, которые разрисовывали граффити вагоны метро.

Выяснилось, что в период с октября 2024 года по август 2025-го злоумышленники проникали на станции, в электродепо, на открытые участки метрополитена и наносили аэрозольной краской надписи на вагоны. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Вандализм» УК РФ. Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области.