Украину обвинили в распространении фейков об отмене льгот для пенсионеров РФ

Появившийся в Сети видеоролик о якобы отмене в России с 2026 года ряда пенсионных льгот не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Пенсионеры как раз самая информационно незащищенная группа населения. И, безусловно, киевский режим сегодня пытается такую антироссийскую пропаганду вести среди наших пенсионеров», — сказала она.

Бессараб призвала граждан не обращать внимания на подобные провокации, верить только официальным источникам.

Пенсионеры часто становятся жертвами в том числе и телефонных мошенников. Аферисты находились на связи с 78-летним мужчиной в течение десяти дней, все это время они представлялись сотрудниками различных организаций. Злоумышленники убедили пострадавшего в том, что кто-то проводит подозрительные операции с его счетом. Он перевел мошенникам более 15 миллионов рублей.

Ранее московский пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей.