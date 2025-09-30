На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украину обвинили в распространении фейков об отмене льгот для пенсионеров РФ

Депутат ГД Бессараб опровергла фейки об отмене ряда льгот для пенсионеров
true
true
true
close
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Появившийся в Сети видеоролик о якобы отмене в России с 2026 года ряда пенсионных льгот не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Пенсионеры как раз самая информационно незащищенная группа населения. И, безусловно, киевский режим сегодня пытается такую антироссийскую пропаганду вести среди наших пенсионеров», — сказала она.

Бессараб призвала граждан не обращать внимания на подобные провокации, верить только официальным источникам.

Пенсионеры часто становятся жертвами в том числе и телефонных мошенников. Аферисты находились на связи с 78-летним мужчиной в течение десяти дней, все это время они представлялись сотрудниками различных организаций. Злоумышленники убедили пострадавшего в том, что кто-то проводит подозрительные операции с его счетом. Он перевел мошенникам более 15 миллионов рублей.

Ранее московский пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами