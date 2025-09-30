Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени

Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе

Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе . Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Уточняется, что в районе поселка Черусти температура опустилась до -6 °С. По данным метеорологов, заморозки зафиксировали почти на всей территории столичного региона. Так, главная метеостанция Москвы на ВДНХ, показала ночью минус -0,2 °С, такая же температура была и в Волоколамске.

Ожидается, что сегодня в течение дня воздух в Москве может прогреться до +9-11°С , по области — до +12°С и выше.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что Москва в начале недели окажется под воздействием холодной части антициклона, температура воздуха обретет отрицательные показатели не только в области, но и в городе. Температура будет преобладать -1...+2 °С и даже до -2 °С в спальных районах.

По словам Вильфанда, такая же погода будет в ночь на среду и в четверг. Он отметил, что дневные температуры в регионе «тоже не очень высокие».

Ранее москвичей предупредили о холодных ночах.