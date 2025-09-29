На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о холодных ночах

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о холодных ночах
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве на неделе с 29 сентября ожидаются холодные ночи. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду будет определять антициклон. В этот период эксперт призвала не ждать дождей и тепла. Температура воздуха ночью будет составлять до -3 °С по Подмосковью, в Москве — -1...+1 °С. Днем она будет находиться в пределах +10...+13 °С. Синоптик уточнила, что эти значения ниже климатической нормы.

«Может, к выходным потеплеет до +13...+15 °С, но пока никакого всплеска тепла ждать не приходится», — добавила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что Москва в начале недели окажется под воздействием холодной части антициклона, температура воздуха обретет отрицательные показатели не только в области, но и в городе. В ближайшую ночь прогнозируются отрицательные температуры. Температура будет преобладать -1...+2 °С и даже до -2 °С в спальных районах.

По словам Вильфанда, такая же погода будет в ночь на среду и в четверг. Он отметил, что дневные температуры в регионе «тоже не очень высокие».

Ранее синоптик спрогнозировала на выходные первые заморозки в Москве и Подмосковье.

