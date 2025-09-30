На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Против экс-начальника Управления муниципальной собственности Владивостока завели дело

Прокуратура Приморья: возбуждено дело в отношении экс-главы одного из Управлений
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Возбуждено уголовное дело против экс-начальника Управления муниципальной собственности Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

В ходе прокурорской проверки правоохранители установили, что осенью 2020 года бывший начальник Управления муниципальной собственности предоставил резиденту Свободного порта Владивосток в аренду земельный участок в районе улицы Нейбута без конкурса.

«Однако в соглашении об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток предоставленный в аренду земельный участок не фигурировал», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дело завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование уголовного дела поставили на контроль, добавили в ведомстве.

Там также отметили, что вопросы признания сделки недействительной и возврата земельного участка в муниципальную собственность не останутся без внимания.

Накануне в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

