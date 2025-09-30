В Москве эвакуируют торговый центр «Кузьминки Молл»

В торговом центре «Кузьминки Молл» на юго-востоке Москвы происходит эвакуация посетителей. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщили очевидцы.

«Началась эвакуация у нас. Что-то по радио говорят. Все резко покидают помещения», — рассказал один из очевидцев, снявший все происходящее на видео.

В публикации уточнили, что торговый центр располагается по адресу: Зеленодольская улица, 42. На записи, опубликованной в сети, можно увидеть людей, которые выходят из ТЦ. Паники на улице при этом нет: покупатели спокойным шагом идут к выходу и проходят вдоль здания. По словам очевидцев, к ТЦ прибыли пожарные машины с тремя бригадами спасателей. Подробности случившегося уточняются.

До этого эвакуация посетителей произошла в торговом центре «Бутово Молл» на юго-западе Москвы. По данным «Осторожно, Москва», людей срочно вывели из ТЦ из-за задымления на фудкорте. Вскоре торговый центр возобновил работу в штатном режиме.

Ранее россиянин устроил дебош в торговом центре и сжег свои вещи.