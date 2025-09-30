На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве эвакуируют торговый центр «Кузьминки Молл»

В ТЦ «Кузьминки Молл» на юго-востоке Москвы эвакуируют посетителей
true
true
true

В торговом центре «Кузьминки Молл» на юго-востоке Москвы происходит эвакуация посетителей. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщили очевидцы.

«Началась эвакуация у нас. Что-то по радио говорят. Все резко покидают помещения», — рассказал один из очевидцев, снявший все происходящее на видео.

В публикации уточнили, что торговый центр располагается по адресу: Зеленодольская улица, 42. На записи, опубликованной в сети, можно увидеть людей, которые выходят из ТЦ. Паники на улице при этом нет: покупатели спокойным шагом идут к выходу и проходят вдоль здания. По словам очевидцев, к ТЦ прибыли пожарные машины с тремя бригадами спасателей. Подробности случившегося уточняются.

До этого эвакуация посетителей произошла в торговом центре «Бутово Молл» на юго-западе Москвы. По данным «Осторожно, Москва», людей срочно вывели из ТЦ из-за задымления на фудкорте. Вскоре торговый центр возобновил работу в штатном режиме.

Ранее россиянин устроил дебош в торговом центре и сжег свои вещи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами