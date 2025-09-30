На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал первый симптом ВИЧ-инфекции

Врач Маслиев: потливость может быть симптомом ВИЧ-инфекции
true
true
true
close
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Одним из первых симптомов ВИЧ-инфекции может выступать ночная потливость. Об этом газете «Известия» рассказал кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев.

«Впрочем, симптом неспецифический, и иных причин продолжительного ночного обильного потоотделения также может быть много. К примеру, туберкулез начинается точно так же. Потливость — спутник также сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, ПМС у женщин, а также менопаузы», — добавил Маслиев.

По его словам, на фоне подавленного иммунитета могут проявиться и другие заболевания. Из-за потливости в организме нарушается водный баланс и происходит резкая потеря в весе, уточнил специалист. К другим симптомам недуга он отнес безболезненное увеличение лимфоузлов и повышенную температуру тела. Чтобы поставить диагноз, он посоветовал сдать анализы и обратиться к врачу.

Исследователи из Northwestern Medicine (США) до этого выявили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в мозге взаимодействует с белковыми фрагментами, связанными с болезнью Альцгеймера. Это может объяснить, почему у некоторых пациентов с ВИЧ возникают когнитивные расстройства.

Ранее сообщалось, что ООН может закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами