Найдена связь между ВИЧ и болезнью Альцгеймера

PNAS: ВИЧ ускоряет накопление токсичных белков в мозге
true
true
true
close
Shutterstock

Исследователи из Northwestern Medicine (США) выявили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в мозге взаимодействует с белковыми фрагментами, связанными с болезнью Альцгеймера. Это может объяснить, почему у некоторых пациентов с ВИЧ возникают когнитивные расстройства. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили, что обычно ВИЧ размножается, «собирая» новые вирусные частицы на поверхности клеток. Но в мозге он использует другой путь: формируется внутри особых «пузырьков» клетки — своеобразных маленьких контейнеров, через которые клетки сортируют и отправляют белки.

Исследователи обнаружили, что этому процессу мешает фрагмент белка, известный как C99. Он образуется при расщеплении белка-предшественника амилоида (APP), который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Когда C99 блокирует путь вирусу, ВИЧ пытается его разрушить. Но эта «оборона» оборачивается против самого организма: в результате усиливается образование токсичных амилоидов, повреждающих клетки мозга.

Другими словами, вирус и нейродегенеративные процессы конкурируют за одни и те же клеточные механизмы. Вирусу нужны ресурсы клетки для размножения, но использование этих ресурсов ускоряет накопление вредных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

«Наше исследование показывает, что пути размножения ВИЧ и механизмы образования амилоидов тесно связаны. Эта конкуренция определяет, насколько активно вирус может распространяться и насколько быстро повреждаются клетки мозга», — пояснил профессор Моджган Нагави, один из авторов работы.

Ранее россиян предупредили о двух вирусах, которые вызывают рак кожи.

