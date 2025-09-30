На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, с какими болезнями сердца рискуют столкнуться подростки

Врач Фомичева: подростки могут столкнуться с аритмией и миокардитом
Shutterstock

В подростковом возрасте среди сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего встречаются врожденные пороки сердца, которые закладываются еще в утробе матери и могут оставаться незамеченными. Об этом газете «Известия» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева.

«Нередко у подростков встречаются и аритмии. Они могут быть наследственными или связаны с изменениями в структуре сердца, но зачастую формируются и под влиянием внешних факторов — стресса, приема психоактивных веществ, неправильного образа жизни. При ранней диагностике такие нарушения удается полностью скорректировать», — добавила специалист.

Кроме того, подростки могут столкнуться с воспалением внутренней оболочки сердца и клапанов — инфекционным эндокардитом. Чаще всего его провоцируют бактериальные инфекции, например стрептококки или стафилококки, уточнила врач. Среди других возможных недугов Фомичева выделила вирусный миокардит и артериальную гипертензию.

Интегративный кардиолог, эксперт SOLGAR Ольга Белюшина до этого рассказала «Газете.Ru», что осенняя погода — это фактор риска обострений сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, короткий световой день и уменьшение количества солнечных дней приводят к снижению выработки витамина D в организме, и осенью организм начинает вновь испытывать его недостаток.

Ранее россиян призвали проверять сердце раз в год после 35 лет.

