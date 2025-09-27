Россиянам рассказали о положенном перерасчете при плохом отоплении в домах

В РФ положен перерасчет за отопление при отсутствии тепла больше суток за месяц

Жители России могут получить перерасчет платы за отопление, если тепло не подавалось больше суток в течение одного месяца или температура была ниже нормы. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, в таких ситуациях российское законодательство предполагает перерасчет для граждан в размере 0,15% стоимости ресурса за каждый час предоставления некачественного ресурса.

Во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не ниже +18°C. Превышать ее можно не больше чем на 4°C, снижать — максимум на 3°C и лишь в ночное время, рассказала Разворотнева.

Чтобы зафиксировать плохое предоставление услуги и добиться перерасчета, необходимо обратиться с заявлением в аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Представители АДС, управляющей и теплоснабжающей компаний должны посетить дом заявителя и подтвердить отсутствие отопления или низкой температуры в помещении. С момента подписания акта должен быть оформлен перерасчет, уточнила парламентарий.

Ранее в Москве запустили горячую линию по вопросам отопления.