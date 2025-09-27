На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о положенном перерасчете при плохом отоплении в домах

В РФ положен перерасчет за отопление при отсутствии тепла больше суток за месяц
true
true
true
close
Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

Жители России могут получить перерасчет платы за отопление, если тепло не подавалось больше суток в течение одного месяца или температура была ниже нормы. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, в таких ситуациях российское законодательство предполагает перерасчет для граждан в размере 0,15% стоимости ресурса за каждый час предоставления некачественного ресурса.

Во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не ниже +18°C. Превышать ее можно не больше чем на 4°C, снижать — максимум на 3°C и лишь в ночное время, рассказала Разворотнева.

Чтобы зафиксировать плохое предоставление услуги и добиться перерасчета, необходимо обратиться с заявлением в аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Представители АДС, управляющей и теплоснабжающей компаний должны посетить дом заявителя и подтвердить отсутствие отопления или низкой температуры в помещении. С момента подписания акта должен быть оформлен перерасчет, уточнила парламентарий.

Ранее в Москве запустили горячую линию по вопросам отопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами