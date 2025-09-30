На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Тюменской области изнасиловал пенсионерку и пытался скрыться

В Тюменской области мужчину арестовали за изнасилование пенсионерки
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Тюменской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 72-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 64-летний фигурант разбирательств угрожал пострадавшей расправой и надругался. Когда мужчина узнал, что пострадавшая обратилась в полицию, он попытался скрыться на велосипеде.

В результате его задержали, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Под стражу его отправили до 21 ноября текущего года.

До этого в ЮАР осудили мужчину, который надругался над возлюбленной брата своей партнерши. Последняя заразила его ВИЧ, поэтому мужчина решил отомстить. Он ворвался в дом пары и заставил женщину пленить ее парня.

После этого преступник вывез пострадавшую вместе с ребенком в поле, где пострадавшая подверглась изнасилованию. Оставшийся в доме мужчина тем временем смог выбраться и обратиться за помощь.

Суд приговорил похитителя к 32 годам лишения свободы.

Ранее священник месяцами насиловал школьницу и стал отцом ее ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами