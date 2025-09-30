Житель Тюменской области изнасиловал пенсионерку и пытался скрыться

В Тюменской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 72-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 64-летний фигурант разбирательств угрожал пострадавшей расправой и надругался. Когда мужчина узнал, что пострадавшая обратилась в полицию, он попытался скрыться на велосипеде.

В результате его задержали, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Под стражу его отправили до 21 ноября текущего года.

До этого в ЮАР осудили мужчину, который надругался над возлюбленной брата своей партнерши. Последняя заразила его ВИЧ, поэтому мужчина решил отомстить. Он ворвался в дом пары и заставил женщину пленить ее парня.

После этого преступник вывез пострадавшую вместе с ребенком в поле, где пострадавшая подверглась изнасилованию. Оставшийся в доме мужчина тем временем смог выбраться и обратиться за помощь.

Суд приговорил похитителя к 32 годам лишения свободы.

Ранее священник месяцами насиловал школьницу и стал отцом ее ребенка.