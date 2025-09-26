На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина похитил женщину и изнасиловал за то, что сестра ее партнера заразила его ВИЧ

В ЮАР мужчина похитил женщину и изнасиловал, чтобы отомстить за заражение ВИЧ
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Житель ЮАР получил срок после того, как напал на семью бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в Эденвилле. По данным издания, 28-летний Табанг Якоб Масике был вооружен большим ножом. Он ворвался к паре и обвинил сестру местного жителя в том, что она заразила его ВИЧ.

После этого, по указанию преступника, женщина связала возлюбленному руки свитером. Затем Масике загнал пострадавшего в другую комнату и похитил женщину и ее годовалого ребенка.

Мужчина вывез пострадавшую в поле и там изнасиловал. Ее партнер тем временем смог освободиться и обратиться в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали Масике.

Во время одного из судебных заседаний преступник утверждал, что женщина вступила с ним в связь добровольно, но эту версию посчитали несостоятельной.

Суд приговорил Масике к 32 годам тюремного заключения.

Ранее ВИЧ-инфицированный ульяновец изнасиловал знакомую у нее дома.

