Кондитеры поделились секретами приготовления бисквитного рулета

Pravda.Ru: бисквитный рулет можно сделать на праздник или к чаепитию
Pexels

Бисквитный рулет является универсальным десертом, который подойдет для обычного чаепития или праздника. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного кондитера.

Для бисквита нужно взять пять яиц, пять ложек сахарной пудры, 10 ложек муки, для крема — 200 мл молока, два пакетика ванилина, пять ложек сахарной пудры и 180 г сливочного масла. Для украшения подойдут ягоды и сахарная пудра или измельченные орехи, кокосовая стружка.

Эксперт советует разделить и взбить белки, а также отдельно желтки с сахаром до светлой пены. После этого нужно аккуратно соединить их, постепенно добавить муку и сахарную пудру, вылить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекать в разогретой до 180°C духовке около восьми минут. Бисквит нужно сразу же перевернуть на влажное полотенце и свернуть в рулет.

«Приготовьте крем, смешав все ингредиенты, затем сварите на медленном огне, дайте ему остыть. В охлажденную массу добавьте размягченное сливочное масло. Разверните бисквит, смажьте кремом, сверните обратно в рулет и обмажьте кремом сверху. Посыпьте рулет измельченными орехами или кокосовой стружкой», — добавили в сообщении.

До этого кондитеры говорили, что цуккини имеет нейтральный вкус, поэтому его можно добавлять в десерты. Так, например, на его основе можно сделать пряники. Для этого потребуется стакан тертых цуккини, два яйца, половина стакана растительного масла, стакан сахара, 2,5 стакана муки, щепотка соли, столовая ложка какао, по одной чайной ложке пряных специй, корицы и разрыхлителя.

Ранее сообщалось, что российские кондитеры обеспокоились ростом цен на некоторые ингредиенты.

