«Аллергия и расстройство ЖКТ»: раскрыта опасность нашествия божьих коровок

В Москве жители обеспокоились большим количеством божьих коровок в квартирах. Причем это не классические красные жучки с черными точками, а так называемые коровки-арлекины, окраска которых отличается от обычных. Они выделяют пахучую жидкость — гемолимфу, что в некоторых случаях может грозить людям аллергической реакцией. Однако в целом это безвредные насекомые – достаточно их не трогать руками, рассказала 360.ru энтомолог, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Вавиловского университета Ольга Теняева.

Коровки-арекины в случае опасности могут оставить на поверхности желтое пятно с неприятным запахом – это как раз та самая гемолимфа. У аллергиков это может вызвать реакцию, а если это вещество попадет в организм, то может вызвать расстройство желудка. По этой причине эксперты рекомендуют не трогать насекомых руками. Осторожность стоит также проявить людям с чувствительной кожей, отметила энтомолог.

Однако причинять вред коровкам не нужно – по возможности лучше их просто не трогать, так как они не представляют особой опасности, подчеркнула Теняева.

«Это полезные насекомые. Их надо беречь, охранять. Человеку они совершенно никакой угрозы не приносят, кроме пользы», — отметила эксперт.

В квартирах насекомые оказываются из-за неспособности адаптироваться к холодной погоде – они начинают искать укрытие, добавила специалист. Она призвала по возможности оставить их в покое, а если очень хочется избавиться – осторожно собрать и выпустить в окно. В этом случае до настоящих холодов жучки успеют найти место для зимовки.

Напомним, Telegram-канал Baza сообщал, что в центре и на юге России началось нашествие хищных божьих коровок-арлекинов. Насекомых заметили в Москве, Сочи, Анапе, Новороссийске и Краснодаре. Божьи коровки колониями поселяются в теплых местах, где уничтожают расплодившуюся из-за теплого лета тлю, а затем готовятся к зимовке. Однако начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Азамат Кунафин отмечал, что это нашествие божьих коровок – насекомые просто могут проникать в квартиры в поисках тепла. По его словам, божьи коровки не являются стайными насекомыми, однако зимуют колониями. Они могут проникать в здания через мелкие щели в оконных рамах.

Ранее огромный рой божьих коровок обрушился на Великобританию и напугал людей.