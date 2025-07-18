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Огромный рой божьих коровок обрушился на Великобританию и напугал людей

Daiy Mail: нашествие божьих коровок напугало британцев
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kellyannweddings/alishalinney/TikTok

Огромный рой божьих коровок обрушился на Великобританию и напугал людей, пишет Daily Mail.

Великобритания переживает настоящее нашествие божьих коровок — миллионы ярко-красных жуков внезапно заполонили города, пляжи и даже футбольные поля, заставив отдыхающих искать укрытие в своих автомобилях. Одним из самых пострадавших районов стал популярный морской курорт Уэстон-Сьюпер-Мэр, где отдыхающие были буквально окружены насекомыми.

Эксперты объясняют массовое скопление насекомых резким ростом численности популяции, который, в свою очередь, связан с продолжительной жаркой погодой. По словам профессора Стюарта Рейнольдса, энтомолога из Университета Бата, такой всплеск обычно происходит после обильного роста тли — основного источника пищи для божьих коровок.

Однако в последние недели жара стала настолько сильной, что растительность начала засыхать, а тля исчезла. Это оставило миллионы божьих коровок без пищи, и они начали мигрировать в поисках пропитания и партнеров для спаривания.

«Божьи коровки собираются в больших количествах не только из-за голода, но и потому, что они ищут себе пару», — добавил профессор Рейнольдс.

Несмотря на устрашающий вид, ученые заверили: никакой опасности для людей или животных насекомые не представляют. Божьи коровки могут слегка укусить, но это скорее любопытство, чем агрессия.

Ранее ученые узнали, что изменение климата сказалось на половой жизни насекомых.

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