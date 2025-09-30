В Амурской области женщина подожгла цветы у мемориала бойцам СВО и попала на видео

В Тынде неизвестная совершила акт вандализма около мемориала участникам СВО. Об этом сообщает глава города Сергей Гуляев.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина пытается поджечь стоящие в вазе цветы. После этого она взяла несколько предметов около основания памятника и разбила их. Затем пинала элементы мемориала и светильники по краям от дороги, ведущей к нему.

«Уже подано заявление в полицию. Виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности», – сообщил Гуляев.

В МВД отреагировали на обращение. Полицейские выехали на место, сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к данному происшествию», – рассказали в ведомстве.

До этого в Новосибирске неизвестный сорвал подставку для цветов у мемориала, памяти бойцам СВО. Памятная доска была открыта менее чем за сутки до инцидента.

Ранее в Москве задержали «художников», разрисовавших граффити вагоны метро.