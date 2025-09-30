В отношении блогера Юлии Финесс могут возбудить дело о развращении подростка

Треш-блогерша Юлия Финесс может стать фигуранткой уголовного дела по статье о развращении детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как ранее в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 21-летняя девушка демонстрировала отношения с 14-летним подростком.
«Это смотрят сотни тысяч подписчиков, все они – дети», – сообщается в публикации.
Мизулина направила материалы о произошедшем в МВД и Следственный комитет.
В отношении девушки проводят проверку. В действиях блогерши усмотрели признаки развратных действий в отношении несовершеннолетнего, после проверки могут возбудить уголовное дело. Если вина будет доказана, по этой статье фигурантка может получить до срок до трех лет лишения свободы.
Накануне треш-блогершу задержали после того, как она открыто заявила, что встречается с 14-летним школьником.
Девушка неоднократно привлекалась к ответственности. Она рекламировала наркошопы и устраивала драки.
Ранее в Ереване блогерша Финесс попыталась сбежать от следствия через окно.