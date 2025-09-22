Юрист рассказала, какие права есть у арендатора квартиры

Арендаторы могут вселять в съемное жилье своих несовершеннолетних детей без согласия собственников, поскольку по закону их местом жительства является дом, где живут родители. Об этом «Москве 24» рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

По ее словам, они также могут сделать ребенку временную регистрацию, если она есть у них самих. Эксперт отметила, что наниматель может расторгнуть договор в любое время. Для этого нужно предупредить собственника об этом за три месяца либо за более короткий срок, если это предусмотрено в договоре.

Юрист добавила, что действие договора продолжается даже в случае продажи квартиры.

«Кроме того, наниматель имеет преимущественное право на повторное заключение договора. То есть, если собственник отказал в его продлении и сдал жилье другому человеку, арендатор может потребовать признать такой документ недействительным и рассчитывать на возмещение убытков, скажем, в виде расходов на переезд», — заключила Кульпина.

Исследование завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова до этого показало, что за полгода 2025-го средняя стоимость аренды квартиры в России составила 26,5 тыс. руб. в месяц. По его данным, этот бюджет на 2 тыс. превышает аналогичный показатель за прошлый год.

