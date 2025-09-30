Врач предупредила, какие осложнения появляются у молодежи после коронавируса

Перенесенный COVID-19 может провоцировать и обострять аутоиммунные заболевания, в том числе у молодых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Вирус обладает высокой агрессивностью и продолжает персистировать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни. Это разрушение часто связано с высокой белковой интоксикацией, где уровень антител у пациентов может достигать 1–3 тысяч при норме до 10», — уточнила эксперт.

По данным газеты «Известия», осенью активизируются два штамма этого коронавируса — «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1). Главная их опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, сердечно-сосудистые осложнения.

Лапа отметила, что аутоиммунный процесс часто начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции, поэтому в ходе лечения важно сначала выявить и устранить инфекционную нагрузку, а после — применять иммунную терапию. Эксперт призвала обратиться к врачу при появлении определенных симптомов — общего состояния внутреннего дискомфорта, сильной усталости, слабости и ощущения, что «организм разваливается».

Исследование Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова до этого показало, что каждый переболевший коронавирусом может пострадать от опасной болезни, которая разрушает кости.

