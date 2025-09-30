На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила, какие осложнения появляются у молодежи после коронавируса

Врач Лапа: молодежь сталкивается с осложнениями после коронавируса
Depositphotos

Перенесенный COVID-19 может провоцировать и обострять аутоиммунные заболевания, в том числе у молодых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Вирус обладает высокой агрессивностью и продолжает персистировать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни. Это разрушение часто связано с высокой белковой интоксикацией, где уровень антител у пациентов может достигать 1–3 тысяч при норме до 10», — уточнила эксперт.

По данным газеты «Известия», осенью активизируются два штамма этого коронавируса — «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1). Главная их опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, сердечно-сосудистые осложнения.

Лапа отметила, что аутоиммунный процесс часто начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции, поэтому в ходе лечения важно сначала выявить и устранить инфекционную нагрузку, а после — применять иммунную терапию. Эксперт призвала обратиться к врачу при появлении определенных симптомов — общего состояния внутреннего дискомфорта, сильной усталости, слабости и ощущения, что «организм разваливается».

Исследование Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова до этого показало, что каждый переболевший коронавирусом может пострадать от опасной болезни, которая разрушает кости.

Ранее эпидемиолог оценил вероятность пандемии из-за нового штамма коронавируса «стратус».

