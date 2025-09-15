На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские медики выявили серьезную угрозу ранее переболевшим коронавирусом

Сеченовский университет: переболевшим COVID-19 может угрожать разрушение костей
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Каждый переболевший коронавирусом может пострадать от опасной болезни, которая разрушает кости. Об этом, ссылаясь на исследование Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, сообщает газета «Известия».

Ученые обнаружили, что COVID-19 приводит к развитию остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ). При этом заболевании нарушается кровоснабжение, что приводит к последующему разрушению костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования.

Медики уточнили, что до пандемии основными причинами ОНГБ считались длительный прием стероидных препаратов, алкоголизм и травмы. Но с 2020 года значительно увеличилось число случаев ОНГБ у пациентов, которые перенесли даже легкую форму COVID-19 и не принимали большие дозы гормонов. Патоморфологический анализ образцов костной ткани выявил у них повышенное содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов, что способствует разрушению кости.

По мнению ученых, в потенциальную группу риска входят все перенесшие коронавирус независимо от тяжести заболевания, пола и возраста.

1 сентября президент США Дональд Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса.

Ранее ученые обнаружили новый вирус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами