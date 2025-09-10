В Госдуме рассказали о вовлечении пенсионеров в мошенничество в качестве соучастников

Мошенники вовлекают пенсионеров в преступные схемы, предлагая им «подработку» в качестве курьеров. Об этом в беседе с RT рассказал член, комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что пенсионеры могут одновременно стать жертвами сами и помочь аферистам обманывать других. Немкин рассказал, что пожилых людей по-разному запугивают от имени сотрудников силовых ведомств и банков, а затем убеждают «задекларировать» наличные, чтобы избежать уголовного преследования. А заодно им предлагают «помочь» другим таким же пенсионерам и забрать их деньги для передачи в компетентные органы.

«Особая уязвимость пенсионеров в том, что они не привыкли критически оценивать звонки с неизвестных номеров. Для них характерна готовность следовать указаниям «сверху», особенно когда речь идет о безопасности или угрозе наказания», — пояснил собеседник издания.

Депутат призвал находиться с пожилыми в постоянном диалоге и объяснять, что ни один сотрудник правоохранительных органов, банка и других инстанций не имеет права просить снимать, переводить и отправлять накопления через курьеров.

Ранее в Казани мошенники с 12 номеров убеждали женщину отдать им 5,5 млн рублей.