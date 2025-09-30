В Норвегии расследуют сообщение о беспилотнике на газовом месторождении

Норвежская полиция расследует сообщение о летавшем над платформой газового месторождения беспилотнике. Об этом сообщает издание VG.
По информации правоохранительных органов, дрон заметили в Северном море сотрудники газового месторождения Слейпнер государственной энергетической компании Equinor. В настоящее время по данному факту полиция проводит расследование.
Газета обратилась за разъяснениями в Equinor, но там категорически отказались давать какие-либо комментарии.
29 сентября министр обороны Норвегии Туре Саннвик заявил, что выводы о принадлежности беспилотных летательных аппаратов, замеченных в воздушном пространстве страны, делать пока рано.
27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением БПЛА в течение 2,5 часа.
Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн.