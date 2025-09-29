В Норвегии считают, что пока рано делать выводы о замеченных в стране БПЛА

МО Норвегии: делать выводы о появившихся у авиабазы Эрланд дронах пока рано

Выводы о принадлежности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замеченных в воздушном пространстве Норвегии, делать пока рано. Об этом на полях форума Warsaw Security Forum заявил министр обороны страны Туре Саннвик, передает ТАСС.

Он призвал помнить, что королевство не находится в состоянии войны.

«Поэтому у нас нет подтверждений или решений [по принадлежности дронов], но их наличие является серьезным нарушением нашего воздушного пространства», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время сотрудники профильных служб продолжают расследовать этот инцидент.

27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением БПЛА в течение 2,5 часа.

В тот же день в Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой в стране обнаружили неизвестные дроны. Они пролетели над восточным архипелагом Карлскруны. Комментируя ситуацию, в полиции связали появление беспилотников с событиями в Дании и Норвегии, где также видели БПЛА.

Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн.