Российская пенсионерка лишилась 1,4 млн рублей, пытаясь снизить плату за связь

В Татарстане 87-летняя женщина отдала мошенникам сбережения, пытаясь снизить плату за связь. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка на стационарный телефон пенсионерки из города Чистополя — неизвестная предложила ей снизить плату за связь. Для активации «выгодного предложения» женщину несколько раз попросили назвать персональные данные и подтвердить согласие. На следующий день ей позвонил лжесотрудник военной прокуратуры, который убедил ее, что предыдущий звонок был от мошенников, а произнесенное «подтверждаю» открыло доступ к ее банковским счетам. Испуганная женщина сообщила о крупной сумме на счету и последовала указанию снять деньги для передачи «юристу» на «сохранное хранение».

В результате пенсионерка сняла 1,4 млн рублей и передала их неизвестному молодому человеку, прибывшему к ней на следующий день. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее учительница российской православной гимназии отдала мошенникам 4,5 млн рублей.