В Чечне пообещали бороться за правду в деле устраивавшего в Москве драки подростка

Омбудсмен Чечни: мы убеждены в невиновности осужденного подростка Мурдиева
true
true
true
close
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

Защита осужденного за избиение прохожих в Москве Муслима Мурдиева не согласна с приговором и подаст апелляционную жалобу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

Он отметил, что Савеловский суд Москвы приговорил Мурдиева к лишению свободы на один год и одиннадцать месяцев. По словам Солтаева, судебный процесс стал тяжелым испытанием для чеченского подростка. Омбудсмен подчеркнул, что Мурдиев невиновен, поэтому его права будут отстаиваться до конца. В вышестоящий суд обязательно будет подана апелляция.

Солтаев заявил, что будет бороться за справедливость всеми всеми доступными законными способами и с оптимизмом смотрит на перспективы дела Мурдиева.

29 сентября стало известно, что в Москве суд вынес приговор в отношении пяти несовершеннолетних, признанных виновными в совершении пяти эпизодов хулиганства с применением насилия к гражданам. Среди осужденных был 14-летний чеченский подросток, которого поддержал глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах».

