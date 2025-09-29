На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве осудили за драки подростка, за которого заступался Кадыров

СК: в Москве суд назначил пятерым подросткам сроки до 3,5 года за массовые драки
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве суд вынес приговор в отношении пяти несовершеннолетних, признанных виновными в совершении пяти эпизодов хулиганства с применением насилия к гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что с 29 по 30 сентября 2023 года подростки беспричинно избивали случайных прохожих и снимали происходящее на видео. Такие действия были направлены на демонстрацию пренебрежительного отношения к окружающим и противопоставление себя обществу, отметило следствие.

В ходе расследования допросили более 30 свидетелей и провели более десяти судебных экспертиз. Сложность дела объяснялась множественностью эпизодов, количеством потерпевших и участников, а также их несовершеннолетним возрастом.

Суд назначил фигурантам наказания в виде лишения свободы на срок от 1 года 11 месяцев до 3,5 года, исходя из роли каждого. Всех пятерых взяли под стражу прямо в зале суда.

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» обратил внимание, что среди осужденных был 14-летний чеченский подросток, которого поддержал глава республики Рамзан Кадыров. В процессе участвовал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, который просил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Однако мальчику дали 1 год и 11 месяцев колонии.

4 декабря прошлого года Кадыров раскритиковал глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева и обвинил их в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении подростка. В Кремле воздержались от комментариев.

После заявлений чеченского лидера следователи опубликовали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в школе Приангарья конфликт между подростками дошел до поножовщины.

