Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Об этом он заявил агентству «Грозный-информ», комментируя дело 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом.

Против Мурдиева возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Подростка обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка с применением насилия к другим гражданам в групповой драке. В деле также фигурируют еще четыре человека.

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — сказал Кадыров.

Суд по делу Мурдиева состоится 18 декабря. Кадыров выразил уверенность, что его не посадят: «Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится».

Кроме того, Кадыров раскритиковал МВД за жестокое обращение с мигрантами, возложив ответственность за это на министра Колокольцева.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — добавил Кадыров.

4 декабря Кадыров встретился с украинскими военнопленными, находящимися в Грозном. Одному из них он хотел дать пистолет, предложив выстрелить в себя. Солдат отказался. Кадыров предложил поставить пленных на крыши российских объектов для их защиты.

Ранее Кадыров заявил о скором завершении СВО.