Мужчину арестовали в Ленобласти за то, что он облил соседей растворителем и поджег

В Ленобласти арестовали подозреваемого в поджигании соседей
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ленинградской области арестовали мужчину, подозреваемого в поджигании соседей. Об этом со ссылкой на суд сообщает телеканал 78.ru.

Сланцевский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения. Несмотря на просьбы подозреваемого и его адвоката о мере, не связанной с лишением свободы, суд принял решение заключить фигуранта под стражу до 26 ноября. Уголовное дело продолжает расследоваться.

Инцидент произошел в квартире на улице Кирова в городе Сланцы. Предварительно, подозреваемый 26 сентября купил канистру растворителя, после чего ворвался к соседям и облил их. Затем он поджег жидкость и сбежал с места происшествия. В результате пожара не выжила одна женщина, пострадали еще четыре человека.

Ранее женщину арестовали за то, что она сожгла соседку вместе с квартирой в Подмосковье.

