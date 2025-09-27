Неадекват из Ленобласти облил соседей растворителем и поджег

В Ленинградской области неадекватный мужчина облил соседей растворителем, поджег и сбежал. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на улице Кирова в городе Сланцы. Предварительно, подозреваемый 26 сентября купил канистру растворителя, после чего ворвался к соседям и облил их. Затем он поджег жидкость и сбежал с места происшествия. В результате пожара не выжила одна женщина, пострадали еще четыре человека.

Пострадавших экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. У 42-летней женщины диагностирован термический ожог плеча, у 42-летнего мужчины — ожоги около 40% тела. Еще двое мужчин в возрасте 49 и 55 лет получили отравление угарным газом. Состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Правоохранительными органами задержан 33-летний подозреваемый — он признался в содеянном. У него изъяли зажигалку и пятилитровую канистру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

