Женщину арестовали за то, что она сожгла соседку вместе с квартирой в Подмосковье

В Подмосковье арестовали женщину, которая сожгла соседку вместе с квартирой

В Подмосковье избрали меру пресечения женщине, обвиняемой в сожжении соседки вместе с квартирой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела по городу Воскресенску и арестовал местную жительницу, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигурантка будет находиться под стражей до 23 ноября текущего года.

Инцидент произошел днем 23 сентября в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева в городе Воскресенске. Местная жительница облила легковоспломеняющейся жидкостью дверь соседней квартиры и подожгла ее — в тот момент 47-летняя владелица жилья находилась дома и не смогла выбраться из западни. Позже 45-летнюю поджигательницу задержали. Выяснилось, что она незадолго до случившегося она обвинила жертву в краже ее собаки.

Ранее россиянка заподозрила соседей в создании коронавируса и стала мешать им жить.