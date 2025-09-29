На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовая авария с четырьмя машинами произошла в Петербурге

78.ru: в Петербурге произошла авария с четырьмя машинами
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На юге Петербурга произошло массовое ДТП, остановившее движение по проспекту. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 29 сентября на участке Витебского проспекта между Бассейной улицей и улицей Типанова. По данным ГУ МВД, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии машины получили серьезные повреждения. При этом никто из людей не пострадал. Проезд по проспекту временно осуществляется только по правому ряду, что привело к образованию затора длиной более километра.

До этого массовая авария парализовала движение на КАД в Петербурге. Из-за происшествия пробка растянулась более чем на 4 километра, значительно осложняя движение на северном участке кольца.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП.

