Массовая авария с четырьмя машинами произошла в Петербурге

На юге Петербурга произошло массовое ДТП, остановившее движение по проспекту. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 29 сентября на участке Витебского проспекта между Бассейной улицей и улицей Типанова. По данным ГУ МВД, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии машины получили серьезные повреждения. При этом никто из людей не пострадал. Проезд по проспекту временно осуществляется только по правому ряду, что привело к образованию затора длиной более километра.

До этого массовая авария парализовала движение на КАД в Петербурге. Из-за происшествия пробка растянулась более чем на 4 километра, значительно осложняя движение на северном участке кольца.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП.