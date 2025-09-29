На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовая авария парализовала движение на КАД в Петербурге

На КАД в Петербурге частично перекрыли движение из-за массовой аварии
Depositphotos

Массовая автомобильная авария произошла на 12-м километре внешнего кольца КАД перед съездом на ЗСД в Петербурге. Об этом сообщает mk.ru.

«Утром в понедельник, 29 сентября, на КАД столкнулись минимум три легковых автомобиля, один из которых перевернулся. Из-за происшествия пробка растянулась более чем на 4 километра, значительно осложняя движение на северном участке кольца», — сообщает портал.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области недалеко от города Выкса автомобиль с людьми упал с моста. Пассажиры электропоезда запечатлели инцидент. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит под мостом. На месте ДТП работают спасатели, кроме того, собралось много людей, которые стоят на мосту.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.

