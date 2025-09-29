На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали маршруты для туристов-мусульман

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Минэкономразвития России совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР) составили семь специализированных туристических маршрутов для путешественников-мусульман. Как сообщили «Российской газете» в ЦСР, география проектов охватывает не только традиционные регионы с мусульманским населением, такие как Татарстан и Кавказ, но и Ямал, Хабаровский край, Тверскую область.

По данным экспертов, мировой рынок мусульманского туризма насчитывает около двух млрд человек с емкостью в $225 млрд.

«Очень много иностранных туристов-мусульман приезжают в крупные города России: Москву и Санкт-Петербург. Их очень интересует, как у нас развита культура. Им нравится наша история, природа. Также популярна Казань, где много мусульман. Частично турпоток идет в республики Северного Кавказа: в Дагестан, в Чечню и другие», — рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Он также отметил, что одним из ключевых вопросов для таких путешественников остается организация халяльного питания.

В конце сентября «Роснефть» совместно с министерством предпринимательства и туризма Башкирии и министерством по туризму Удмуртии представила новый межрегиональный туристический маршрут «Ожерелье Камы».

Уточняется, что путь протяженностью около 450 километров проходит от Уфы до Воткинска и охватывает культурные и природные достопримечательности, расположенные вдоль реки Камы. Презентация состоялась одновременно на двух АЗС «Башнефть» в Башкирии и Удмуртии.

Ранее россиянам раскрыли, как не нарваться на проблемы при шопинг-туризме в Китае.

