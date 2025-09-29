На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» представила новый туристический маршрут по Башкирии и Удмуртии

«Роснефть» создала туристический маршрут от Уфы до Воткинска длиной 450 км
Shutterstock

«Роснефть» совместно с министерством предпринимательства и туризма Башкирии и министерством по туризму Удмуртии представила новый межрегиональный туристический маршрут «Ожерелье Камы». Об этом сообщили в компании.

Сообщается, что маршрут протяженностью около 450 километров проходит от Уфы до Воткинска и охватывает культурные и природные достопримечательности, расположенные вдоль реки Камы. Презентация состоялась одновременно на двух АЗС «Башнефть» в Башкирии и Удмуртии.

В число ключевых точек маршрута входят Нефтекамск с «Тропой здоровья», село Николо-Березовка с восстановленным Никольским храмом, музейный квартал и дача Башенина в Сарапуле, музей «Бурановских бабушек» в селе Бураново, исторические и культурные объекты Ижевска, дом-музей лыжницы Галины Кулаковой в селе Италмас и музей-усадьба Петра Чайковского в Воткинске.

Компания отметила, что проект реализован в рамках программы «Горизонты России», направленной на поддержку внутреннего туризма и развитие придорожного сервиса. «Ожерелье Камы» стал пятым маршрутом, созданным при участии «Роснефти».

