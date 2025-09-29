Россиянка, жившая в пещере в Индии с двумя детьми, вернулась в Россию

Россиянка Нина Кутина, которая жила в пещере в Индии, вернулась в Россию вместе с детьми. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, самолет с россиянкой уже приземлился в столичном аэропорту.

Кутина прожила в Индии на протяжении восьми лет. Какое-то время она вместе с двумя дочерьми четырех и шести лет жила в пещере на холмах Раматирхта в штате Карнатака. Ее нашли полицейские в ходе патрулирования района после оползня.

В июле индийские СМИ писали, что женщина устроила в пещере духовное пристанище, установила идол, занималась медитацией и молитвами. Однако россиянка опровергла данные сведения, заявив, что вместе с семьей она просто стремится быть ближе к природе.

Она отметила, что ее дети были обеспечены всем необходимым и чувствовали себя счастливыми. По ее словам, они рисовали, лепили из глины, купались в водопаде. Женщина добавила, что у девочек было все самое лучшее, «хорошее место для сна и питание».

Ранее ребенка россиянки, жившей в пещере в Индии, забрала соцслужба.