Россиянка, которая ушла с двумя детьми жить в пещеру в Индии, объяснила свой поступок

Ушедшая жить в пещеру россиянка заявила, что ее детям не угрожала опасность

Россиянка Нина Кутина, которая ушла жить в пещеру в индийском штате Карнатака вместе с двумя дочерями четырех и шести лет, опровергла сообщения о том, что ее семье угрожала опасность. Об этом сообщает «Пятый канал».

Она отметила, что ее дети были обеспечены всем необходимым и чувствовали себя счастливыми. По ее словам, они рисовали, лепили из глины, купались в водопаде. Женщина добавила, что у девочек было все самое лучшее, «хорошее место для сна и питание».

«Много лживой информации. У нас большой опыт пребывания на природе, в джунглях», — сказала Кутина.

Индийские СМИ писали, что женщина устроила в пещере духовное пристанище, установила идол, занималась медитацией и молитвами. Однако россиянка опровергла это и заявила, что вместе с семьей она просто стремится быть ближе к природе. Теперь они находятся под контролем местных властей, вскоре их депортируют в Россию.

Жительница Владивостока Елена до этого рассказала «Газете.Ru», что туристам из России не позволили общаться с жителями Северной Кореи на новом курорте «Вонсан-Кальма». Она отметила, что при посещении другого города КНДР — Расона — таких ограничений не было.

Ранее сообщалось, что россиянка устроилась на четыре работы и украла 7 млн рублей ради ипотеки.