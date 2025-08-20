Ребенка россиянки, жившей в пещере в Индии, забрала соцслужба

Сына россиянки Нины Кутиной, жившей в два месяца в индийской пещере, забрали правоохранители в центр временного содержания (ЦВСИГ) в другом штате и не отдают. Об этом рассказал вице-президент Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом Иван Мельников в беседе с URA.RU.

«После того, как гражданку России с двумя малолетними дочерями задержали индийские полицейские, ее друзья забрали на время ее сына для того, чтобы он не был в ужасных условиях депортационной тюрьмы. Пока у него был телефон, он постоянно звонил и плакал, а также сообщил, что ничего не ест несколько дней. Сейчас у ребенка со слов матери забрали телефон и что с ним не известно», — сказал он.

По словам Мельникова, местные силовики пообещали женщине, что переведут ее в более подходящее место, чем пещера, и вскоре отправили в ЦВСИГ.

В июле этого года индийские СМИ писали, что женщина устроила в пещере духовное пристанище, установила идол, занималась медитацией и молитвами. Однако россиянка опровергла это и заявила, что вместе с семьей она просто стремится быть ближе к природе. Кутина говорила, что ее дети были обеспечены всем необходимым и чувствовали себя счастливыми. По ее словам, они рисовали, лепили из глины, купались в водопаде.

