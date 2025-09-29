На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бинтуронг пропал из зоопарка Британии, а спустя 72 часа вернулся сам

Metro: пропавший из британского зоопарка бинтуронг спустя трое суток нашелся сам
true
true
true
close
Fenn Bell Conservation Project

В Великобритании завершилась история с пропажей бинтуронга по кличке Сьюки, известного также как «медвежий кот», пишет Metro. Животное покинуло свой и вернулось обратно самостоятельно спустя трое суток.

Кодда стало известно, что Сьюки пропала, сотрудники зоопарка, полиция и волонтеры организовали масштабные поиски: прочесывали леса, использовали тепловизионные дроны и камеры с приманкой, подключали поисковых собак.

Заповедник просил местных жителей не пытаться ловить животное, чтобы не напугать его. Несмотря на все усилия, найти бинтуронга не удавалось, пока он не вернулся в зоопарк самостоятельно ранним утром.

«Она действительно устроила себе приключение, но мы невероятно рады, что она снова дома. Вся команда вздохнула с облегчением», — сказал представитель зоопарка Коннор Гордон, поблагодарив всех участников поисков и волонтёров.

Сейчас Сьюки проходит осмотр у ветеринаров. Бинтуронги — редкие млекопитающие, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии. Они ведут ночной образ жизни и предпочитают проводить время на деревьях, рассказали специалисты.

Ранее пропавшая 13 лет назад кошка была найдена живой в 200 км от дома.

