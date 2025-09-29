Названы причины, почему молодые россияне не хотят рожать детей

Большинство (75%) молодых россиян отказываются рожать детей из-за личностных, а не экономических причин. Об этом НСН заявила эксперт по демографии, общественный деятель, журналист Ирина Гущина.

По ее словам, отсутствие доступного жилья не является первостепенной причиной. Она подчеркнула, что главная проблема для молодежи заключается в том, что «дети мешают свободе» — об этом заявляют около 23% из них.

«Еще 15% говорят о слишком большой ответственности. Еще 13% не хотят детей. Нежелание иметь детей объяснили ленью еще 9% опрошенных. Ориентация на карьеру — 7%. Нежелание вступать в брак назвали 6%», — сказала Гущина.

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и Okko до этого показали, что более половины россиян (55%) считают, что в семье должно быть не меньше трех детей. По данным опроса, 34% россиян считают оптимальным двух детей в семье, а 11% — одного ребенка. Самым подходящим возрастом для рождения детей 42% россиян назвали 25-29 лет, 39% — 21-25 лет, а 14% — старше 30 лет. Говоря о планах, 22% россиян заявили, что хотят завести детей в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что в России увеличат маткапитал за двоих детей в 2026 году.