Россияне назвали оптимальное количество детей в семье

IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Более половины россиян (55%) считают, что в семье должно быть не меньше трех детей, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и Okko.

По данным опроса, 34% россиян считают оптимальным двух детей в семье, а 11% — одного ребенка.

Самым подходящим возрастом для рождения детей 42% россиян назвали 25-29 лет, 39% — 21-25 лет, а 14% — старше 30 лет.

Говоря о планах, 22% россиян заявили, что хотят завести детей в обозримом будущем. Также 67% заявили, что хотели бы рожать в российских муниципальных роддомах, 25% — в частных клиниках, а 2% — дома.

Говоря о выборе места для родов, 68% россиян назвали главным фактором профессионализм акушера-гинеколога, а 22% обращают внимание на уровень клиники и ее оборудование.

Также 47% россиян считают, что отец не должен принимать участие в родах, 40% считают, что мужчина сам должен сделать выбор, а 13% заявили, что отец должен присутствовать во время родов.

Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co в августе 2025 года. Всего в нем приняли участие более 170 тыс. интернет-пользователей.

