Задержанный бывший вице-губернатор Свердловской области попал в больницу

E1: бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов попал в больницу
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, которого подозревают в мошенничестве, попал в больницу — у него заболел живот. Об этом сообщил портал E1.ru со ссылкой на адвоката экс-чиновника Марию Кириллову.

По ее словам, госпитализация стала следствием имеющихся у Чемезова диагнозов в совокупности с нарушением режима питания — госслужащему якобы не позволяли принимать пищу с 8 часов утра.

Кириллова подчеркнула, что ее клиенту необходимо питаться стабильно раз в три часа в связи с неназванной болезнью.

О задержании Чемезова стало известно 29 сентября. За несколько дней до этого он ушел в отставку: сам экс-чиновник объяснил это решение делом против его супруги, которую отправили под домашний арест после предъявления обвинения в мошенничестве.

До задержания Чемезова также вызывали на допрос в Главное следственное управление МВД по региону. Тогда он не исключил, что его могут задержать после разговора со следователем. По информации E1, показания на Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее Чемезов отверг обвинения в мошенничестве.

