Напавшего на сотрудников техникума в Архангельске проверят психиатры

В отношении юноши, напавшего на работников техникума в Архангельске, проведут ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР РФ.

«Будет проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по тяжести вреда, причиненного здоровью», — сообщила собеседница агентства.

29 сентября бывший студент техникума в Архангельске зашел в здание учебного заведения и напал с ножом на сотрудников. По данным регионального управления Следственного комитета, пострадали две женщины, их госпитализировали. При этом Telegram-канал Mash пишет, что пострадавших трое — преподаватель по русскому языку и литературе, соцпедагог и один из студентов.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о покушении. Остановили молодого человека студенты техникума: по данным SHOT, они погнались за юношей после того, как он атаковал преподавателя, загнали его в угол и скрутили. Теперь подростков хотят представить к награде.

Ранее в Прокуратуре подтвердили отсутствие рамки металлоискателя в архангельском техникуме.