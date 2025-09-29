Губернатор сообщил о новых повреждениях после обстрелов Белгорода

За последние сутки Белгород подвергся двум ракетным обстрелам, в ходе которых использовали шесть боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, число пострадавших возросло до трех человек. Этой ночью за медицинской помощью обратился 17-летний подросток с баротравмой. Все раненые продолжают лечение в белгородских больницах. В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, десять гаражей, коммерческое здание и два автомобиля.

Первый удар по Белгороду и области пришелся вечером 28 сентября: тогда пострадали два человека, а в регионе произошли масштабные перебои с электроснабжением. Экстренные службы переключили сети на резервные источники.

Гладков отметил, что в условиях повторных атак могут возникать сбои в системе оповещения. Он сообщил, что в 20:04 по всей территории региона была объявлена ракетная опасность и призвал жителей укрываться в подвалах до сигнала об ее отмене. Вскоре стало известно о втором обстреле города.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.